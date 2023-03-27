بعدما شارفت على الهلاك.. "رحمة إلهية" تنقذ الزراعة والفلاحين في ذي قار والديوانية

شفق نيوز/ وصف مسؤولان محليان في ذي قار والديوانية، يوم الاثنين، الأمطار الأخيرة التي هطلت على العراق بأنها "رحمة الهية" لإنقاذ الزراعة والفلاحين في المحافظتين، مشيرين إلى أن الاتجاه بات نحو مرحلة الحصاد خلال الفترة المقبلة.

وقال مسؤول الجمعيات الفلاحية في ذي قار، حسين رباط، لوكالة شفق نيوز، ان "الشح المائي أضرّ بفلاحيّ المحافظة كثيراً، وكانت زراعتنا متأخرة للغاية، والتفكير كان ينصب على كيفية إنهاء (رية الفطام) للمزارعين للتوجه نحو الحصاد".

ولفت إلى أن "أمطار يوم أمس كانت بمثابة الرحمة الإلهية للفلاح وزراعته، حيث أنهت عملية السقي الأخيرة"، مؤكدا ان "موسم الحصاد هذا العام سيكون أكثر مما توقعناه ويتجاوز إحصائيات العام الماضي".

وأشار رباط، إلى أن "جميع السايلوات دخلت مرحلة التجهيز لاستقبال موسم الحصاد الزراعي، وسيكون التسويق على مدى 24 ساعة يوميا في المحافظة بسعر 850 الف دينار للطن الواحد من القمح".

بدوره، أوضح رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية في الديوانية، محمد الجليحاوي، لوكالة شفق نيوز، ان "الأمطار الأخيرة أنقذت ما تبقى من الزراعة، بعدما دخل اليأس لنفوسنا بموت الزراعة في المحافظة".

واضاف "شح المياه في الديوانية قضت على 30% مما تم زراعته خلال الفترة الماضية، وامطار يوم امس احيت الـ70% التي توقعنا ان مصيرها سيكون كمصير النسبة التي تعرضت للتلف بسبب شح المياه الذي أصاب المحافظة خلال الفترة الماضية".

وتابع "أمطار يوم أمس أنهت عملية السقي للمزروعات والتوجه بات نحو الاستعداد للحصاد، حيث كانت حصة المحافظة من الدوانم المزروعة أكثر من 300 الف دونم زراعة".