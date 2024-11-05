بعدما أدخلت محافظتين بـ"الإنذار".. مصدر يكشف أسباب تسرب البقع النفطية لنهر دجلة

شفق نيوز/ كشف مصدر مسؤول في شركة نفط الشمال، يوم الثلاثاء، عن أسباب ظهور البقع النفطية في نهر دجلة بمحافظة صلاح الدين، مؤكداً أنه تم تشخيص الخلل ومعالجته.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "شركة نفط الشمال وبعد ظهور بقع نفطية في مياه نهر دجلة ولغرض الوقوف على الخلل ومعالجة المخلفات والنضوحات التي قد تتسبب بالتلوث في بعض الأراضي القريبة من الحقول النفطية والأنهار، تم إجراء كشوفات ميدانية على مدى يومين والتوصل إلى الإسباب".

وأضاف أن "التحقيق بين أن هذه النضوحات والمخلفات تتجمع في المناطق المنخفضة والوديان ما بين حقول حمرين وحقول مكحول، وأنها ليست تسربات من الأنابيب النفطية، وتقع تحديداً شرقي منطقة (الفتحة) في صلاح الدين".

وأشار المصدر إلى أن "الأمطار الغزيرة والسيول في المحافظات الغربية والشمالية، جرفت بعض هذه المخلفات والنضوحات النفطية إلى المناطق المجاورة وإلى النهر"، مؤكداً أنه "تم تحديد مصدر الملوثات ووضع خطة محكمة لمعالجتها، من خلال إقامة حواجز وسدات ترابية احترازية محكمة بغية منع انجرافها مرة أخرى إلى مجرى نهر دجلة".

وتابع أن "هذه الأعمال استمرت لساعات متأخرة منذ ليلة أمس وهي مستمرة لحين الانتهاء من المعالجة الجذرية لتلافي آثار انجراف هذه الملوثات ولمنع تكرارها بصورة نهائية حيث تم حصر الأماكن ولن يتكرر ما حصل من ظهور البقع النفطية في نهر دجلة".

وكانت دائرة ماء محافظة صلاح الدين قد أعلنت صباح يوم أمس الأول الأحد، عن ظهور برك زيتية في نهر دجلة وصلت إلى مناطق في مدينة تكريت، مما اضطرها إلى إيقاف مشاريع المياه في القضاء مؤقتاً، إلى حين التعامل مع البقع الزيتية ومعالجتها بأسرع وقت ممكن.

كما ذكرت الدائرة في بيان ورد حينها لوكالة شفق نيوز، أن كوادرها الحكومية تعمل بكامل طاقتها ضمن خطة طوارئ شاملة، للتصدي لتداعيات الأمطار الغزيرة والسيول التي اجتاحت المحافظة.

وبعد ساعات من ذلك، أبلغ مصدر محلي في بغداد، وكالة شفق نيوز، باحتمال إغلاق إمدادات المياه عن أحياء العاصمة بسبب تسرب بقع من النفط الأسود من نهر دجلة في مدينة تكريت نحو العاصمة.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، إن السلطات تتحسب أن تتجه بقعت النفط نحو بغداد عبر نهر دجلة، مؤكداً أن هذا التسرب يحتوي على مواد كيميائية شديدة الخطورة.