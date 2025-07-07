بعدما أثارته "شفق نيوز".. تحرك عاجل لتعقب "غزلان" اختفت من محمية عراقية (وثيقة)

شفق نيوز - ديالى

شكل محافظ ديالى عدنان محمد عباس الشمري، اليوم الاثنين، لجنة لإعداد تقرير مفصل حول اختفاء غزلان الريم من محمية مندلي شرقي المحافظة، وذلك بعد اثارة قضية المحمية في تقرير سابق عبر وكالة شفق نيوز.

ووفقا لوثيقة رسمية حصلت عليها وكالة شفق نيوز، فإن "محافظ ديالى شكل لجنة تضم 5 أعضاء من مهندسين زراعيين متخصصين، لإعداد تقرير مفصل عن ضياع قطيع من الغزلان لمحمية مندلي".

وكان قائممقام مندلي علي ضمد الزهيري قد كشف في 28 حزيران الماضي، عن تراجع أعداد الغزلان في محمية مندلي الى نحو 10-20 غزالا بعد أن كانت تضم أكثر من 400 غزال من نوع الريم النادر.

وقال الزهيري لوكالة شفق نيوز، إن"محمية غزلان الريم النادرة في مندلي كانت تضم أكثر من 400 غزال وشهدت تكاثرا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة"، لافتا الى أن"الجميع صدم بأن الغزلان اختفت من المحمية في فترة قصيرة ولم يتبقى منها سوى 10 او اقل او اكثر بقليل".

وأضاف أن"أسباب اختفاء الغزلان غامضة وهناك حجج بأنها شهدت حالات نفوق جراء الجوع، لكن هذا مثير للريبة فلايمكن نفوق هذا العدد بهذه السرعة وهناك شكوكاً بتعرضهام للسرقة او التهريب من قبل جهات معنية، لاسيما لها علاقة بالمحمية ولابد من التحقيق بهذا الملف".

وأشار الزهيري الى أن"اختفاء غزلان الريم بهذه السرعة من المحمية دفعنا لمخاطبة الجهات الحكومية العليا بالتحقيق العاجل لكشف ملابسات هذا الملف ومحاسبة المقصرين واعادة احياء المحمية باعتبارها من أبرز المحميات على مستوى العراق وتضم أنواعا نادرة ومميزة من غزلان الريم".

وكانت مديرية زراعة محافظة ديالى، قد أخلت يوم الأحد 29 حزيران/يونيو الماضي، مسؤوليتها عن تراجع أعداد غزال الريم في محمية مندلي، وأكدت أن المحمية من مسؤولية دائرة الغابات والتصحر، وهذا وسط تحقيق كبير فتح بالمحافظة بعد اختفاء قرابة 400 غزال.

ونشرت مديرية الزراعة في المحافظة، بيانا مرفق بالوثائق، وورد لوكالة شفق نيوز، يفيد بأنها سلمت مسؤولية المحمية وفيها 300 غزال ريم، إلى دائرة الغابات والتصحر في 2019.

وبحسب الوثائق التي نشرتها المديرية، فإن دائرة الغابات والتصحر تسلمت المشروع، عبر إيصال تسليم رسمي.

وتمتد محمية غزلان مندلي على مساحة اكثر من 400 دونم في أطراف قضاء مندلي شرقي ديالى من جهة قضاء خانقين.