بعدما تحولت لأرضٍ جدباء.. المباشرة بخطة لإعادة إحياء الأهوار العراقية

شفق نيوز/ كشفت خلية الإعلام الحكومي العراقية، يوم الاثنين، عن خطة لإعادة إحياء الأهوار وتغذيتها بالمياه بعد الجفاف الذي حلّ بها وأدى إلى هجرة ساكنيها.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مركز انعاش الاهوار والاراضي الرطبة العراقية التابع لوزارة الموارد المائية، وضع خطة للتقليل من آثار شح المياه لتغذية اهوار المحافظات الجنوبية، ومنع ارتحال وهجرة سكانها من الصيادين ومربي الجاموس في تلك المناطق".

وبين مدير عام مركز إنعاش الاهوار حسين علي الكناني، للخلية اثناء زيارتها الميدانية لمنطقة الجبايش في محافظة ذي قار، ان "الأهوار تأثرت بقلة الايرادات المائية من دول المنبع، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة للسنوات الثلاث الاخيرة؛ الأمر الذي أدى لتأثر الاهوار ومساحات الإغمار بصورة كبيرة".

وأشار إلى أن وزارة الموارد المائية "اتخذت إجراءات عاجلة منها إطلاق خطط لتقليل آثار شح المياه ومواجهة الجفاف والحد من تأثير نقص إمداداتها في مناطق الاهوار".

وأوضح ان "خطة الوزارة تمثلت بقيام ملاكاتها في مركز انعاش الاهوار ودوائر الصيانة والكري بتوسيع وتعميق مغذيات الأهوار في محافظة ذي قار للحفاظ على كميات مياه جيدة من خلال الإطلاقات المتيسرة والتي ترد وفق البرنامج التشغيلي المعد من قبل المركز الوطني لإدارة الموارد المائية والذي تم اعتماده خلال اجتماع الخطة الصيفية للوزارة".

وتابع الكناني "الخطة شملت تعميق وتوسيع مغذيات هور الحمار في أيمن نهر الفرات ومغذيات الاهوار الوسطى من ايسر نهر الفرات في محافظة ذي قار".

وبحسب البيانات فإن "اعمال الكري ورفع الترسبات الطينية ما تزال مستمرة، لاسيما بعد اعمال التوسيع والتعميق التي باشر المركز بتنفيذها في بداية هذا العام، حيث بلغت المسافة التي تم تنفيذها 78كم من المسالك والجداول المغذية للاهوار"، بحسب الخلية الحكومية.

وأشارت إلى أن "هذا يتزامن مع انجاز مراحل مهمة من مشروع تحسين مياه نهر الفرات الذي تبنته الأمانة العامة لمجلس الوزراء، حيث اسهمت الخطة في خفض نسبة الأملاح الذائبة بنهر الفرات في محافظة ذي قار الى النصف لتصل النسبة الحالية إلى 1850 جزءا من المليون بداية هذا الشهر بعد ان كانت 3545 جزءا من المليون في مطلع شهر حزيران الماضي".