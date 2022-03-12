سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بعدد 30 ألف وحدة "عشوائية".. ذي قار تباشر بتمليك بيوت "الحواسم"

Category: مجتـمع

Date: 2022-03-12T06:27:12+0000
بعدد 30 ألف وحدة "عشوائية".. ذي قار تباشر بتمليك بيوت "الحواسم"

شفق نيوز/ أعلنت الحكومة المحلية في محافظة ذي قار ، اليوم السبت، عن مباشرتها بإجراءات تمليك أراضي 30 ألف وحدة سكنية عشوائية أو ما يعرف بـ"بيوت الحواسم" في عدد من مناطق المحافظة.

وقال معاون محافظ ذي قار غسان الخفاجي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "اللجنة المشتركة المشكلة من قبل ديوان المحافظة عملت على جرد وحصر المواقع السكنية العشوائية تمهيدا لإكمال اجراءات المعالجة لغرض التمليك".

وأشار الخفاجي الى، انه "تم تسجيل اكثر من 30 ألف سكن عشوائي في مختلف الوحدات الإدارية بعد أن كانت 26 ألف وحدة في عام 2016".

related

تعافي خمسة مصابين بكورونا في كوردستان واصابات جديدة في ذي قار

Date: 2020-06-08 19:50:19
تعافي خمسة مصابين بكورونا في كوردستان واصابات جديدة في ذي قار

محتجون يلوحون بالتصعيد بإغلاق مؤسسات حكومية وانطلاق تظاهرات جنوبي العراق

Date: 2021-03-18 07:23:36
محتجون يلوحون بالتصعيد بإغلاق مؤسسات حكومية وانطلاق تظاهرات جنوبي العراق

ذي قار تلجأ إلى الحجر لمواجهة فيروس "أشرس" من كورونا

Date: 2021-07-08 20:53:07
ذي قار تلجأ إلى الحجر لمواجهة فيروس "أشرس" من كورونا

ذي قار تستحدث مجمعاً إدارياً جديداً للدوائر الحكومية في المحافظة

Date: 2021-11-20 13:04:53
ذي قار تستحدث مجمعاً إدارياً جديداً للدوائر الحكومية في المحافظة

محافظة ذي قار توضح حقيقة إضافة أسماء جديدة للتعيين في الشركات النفطية

Date: 2021-05-05 14:34:43
محافظة ذي قار توضح حقيقة إضافة أسماء جديدة للتعيين في الشركات النفطية

حوادث ذي قار.. صاحب منزل يعتقل لصا ووفاة شخص بصعقة كهربائية داخل موكب حسيني

Date: 2021-09-12 13:55:09
حوادث ذي قار.. صاحب منزل يعتقل لصا ووفاة شخص بصعقة كهربائية داخل موكب حسيني

تظاهرة في ديالى ترفض قراراً حكومياً أضر بـ١٣ دائرة

Date: 2022-02-09 11:12:42
تظاهرة في ديالى ترفض قراراً حكومياً أضر بـ١٣ دائرة

ذي قار ترجح وجود ألفي مصاب بكورونا داخل منازلهم وتحذر من "أزمة اوكسجين"

Date: 2021-02-13 17:58:47
ذي قار ترجح وجود ألفي مصاب بكورونا داخل منازلهم وتحذر من "أزمة اوكسجين"