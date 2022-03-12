بعدد 30 ألف وحدة "عشوائية".. ذي قار تباشر بتمليك بيوت "الحواسم"

شفق نيوز/ أعلنت الحكومة المحلية في محافظة ذي قار ، اليوم السبت، عن مباشرتها بإجراءات تمليك أراضي 30 ألف وحدة سكنية عشوائية أو ما يعرف بـ"بيوت الحواسم" في عدد من مناطق المحافظة.

وقال معاون محافظ ذي قار غسان الخفاجي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "اللجنة المشتركة المشكلة من قبل ديوان المحافظة عملت على جرد وحصر المواقع السكنية العشوائية تمهيدا لإكمال اجراءات المعالجة لغرض التمليك".

وأشار الخفاجي الى، انه "تم تسجيل اكثر من 30 ألف سكن عشوائي في مختلف الوحدات الإدارية بعد أن كانت 26 ألف وحدة في عام 2016".