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بعثة إيطالية تصل الى ذي قار للتنقيب بموقع أثري

Category: مجتـمع

Date: 2021-10-01T16:42:27+0000
بعثة إيطالية تصل الى ذي قار للتنقيب بموقع أثري

شفق نيوز/ أعلنت مفتشية وأثار ذي قار، يوم الجمعة، عن وصول بعثة ايطالية إلى المحافظة للتنقيب بأحد المواقع الأثرية في شمال شرق الناصرية.

وقال مدير المفتشية، عامر عبدالرزاق لوكالة شفق نيوز، إن "البعثة الإيطالية والمكونة من 5 أفراد كوجبة أولى وصلت إلى مدينة الناصرية من أجل المباشرة بالموسم الخامس من عملها في التنقيب بموقع (تل زرغل) الأثري بقرية ال نايف، بقضاء الدواية شمال شرقي محافظة ذي قار".

وأضاف، أن "الوجبة الثانية للبعثة ستصل خلال الأيام القليلة القادمة"، مبينا أن "عمل البعثة في هذا الموسم سيستمر لمدة شهر ونصف".

وأكد عبد الرزاق أن "البعثة الإيطالية يرافقها فريق من آثار ذي قار على الدوام، لتلبية كافة الاحتياجات اللازمة لها"، موضحا أن "البعثة اكتشفت زقورة أثرية في موقع تل زرغل الأثري قبل 3 سنوات".

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