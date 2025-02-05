بعثة إيطالية تباشر مسح المواقع الأثرية جنوب سامراء

شفق نيوز/ أفاد مصدر مسؤول في دائرة آثار وتراث محافظة صلاح الدين، يوم الأربعاء، بمباشرة فريق آثاري إيطالي متخصص بإجراء مسوحات في مواقع أثرية جنوب سامراء.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "فريقاً إيطالياً متخصصاً في المسوحات الأثرية باشر أعمال المسح في مواقع أثرية مهمة تقع جنوب سامراء"، لافتاً إلى أن "مهام الفريق تشمل مسح وتوثيق عدد من المواقع الأثرية التي تعود إلى حضارات مختلفة، ما قد يكشف معلومات تاريخية مهمة عن هذه المواقع".

وأضاف المصدر أن "مجموعة من الآثاريين التابعين لمفتشية آثار صلاح الدين وعدد من الباحثين في مجال الآثار شاركوا مع فريق البعثة الإيطالية في عملية المسح".

وأشار إلى أن "البعثة الإيطالية التابعة لجامعة بولونيا، برئاسة الدكتور نيكولا ماركيتي، أشرفت على عملية المسح والتوثيق، فضلاً عن تدريب عدد من الكوادر الآثارية على تقنيات المسح الأثري وتوثيق المواقع لأجل حمايتها