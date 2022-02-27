بعثة "فرنسية - ايطالية" تصل العراق للتنقيب في أقدم المدن المتحضرة تاريخيا

شفق نيوز/ اعلنت مديرية مفتشية وآثار ذي قار، يوم الاحد، عن وصول بعثة مشتركة ايطالية فرنسية للتنقيب في أقدم مدينة متحضرة في العالم.

وقال مدير المفتشية عامر عبد الرازق، لوكالة شفق نيوز، إن "البعثة المشتركة وصلت اليوم إلى مدينة الناصرية وسينضم لها فريق تنقيب عراقي، لتكون البعثة مشتركة عراقية ايطالية فرنسية، وستباشر بالتنقيب في موقع اريدو التاريخي غربي مدينة الناصرية مركز المحافظة ".

وبين أن "البعثة ستعمل لشهرين متتاليين وهذا هو الموسم الثاني لها"، مؤكدا أن "عدد البعثات التنقيبية في المحافظة اصبح بعثتين، على ان تصل أربع بعثات اخرى مطلع الشهر المقبل".

وتعتبر مدينة اريدو أقدم المدن المتحضرة عالميا (5000 قبل الميلاد)، كما انها المدينة المقدسة الأولى لدى السومريين القدماء، وتحوي على زقورة تعتبر من أقدم الزقورات على وجه الأرض، لكن لم يتم اكتشافها بالكامل.