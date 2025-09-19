بعثة تنقيبية ألمانية عراقية تكشف عن آثار "نوعية" في الموصل (صور)

شفق نيوز- نينوى

أعلن وزير الثقافة والسياحة والآثار، أحمد فكاك البدراني، يوم الجمعة، عن اكتشاف جديد لثور "لاماسو" المجنح في محافظة نينوى، من قبل فرق التنقيب الألمانية، في حين أكد آثاريون من الموصل أن الموقع مكتشف ومحدد منذ سبعينيات القرن الماضي.

وقال البدراني، في تصريح لوسائل إعلام من بينها وكالة شفق نيوز، إن "فرق التنقيب الألمانية والعراقية المشتركة في موقع تل النبي يونس بالموصل تمكنت من الكشف عن تمثال ضخم للثور المجنح (لاماسو) بارتفاع يقارب ستة أمتار، إضافة إلى قاعة العرش في قصر سنحاريب".

واعتبر أن "الاكتشاف يمثل إضافة نوعية في علم الآثار ويكشف عن جوانب جديدة من تاريخ نينوى".

وأضاف أن "العقد الموقع مع جامعة هايدلبرغ الألمانية، جرى تجديده مؤخراً لاستكمال أعمال التنقيب"، موضحاً أن "الصور الأولية ستُعرض بعد استكمال المرحلة الثانية".

وأشار البدراني، إلى أن "وجود زوجين من الثيران المجنحة في بوابات القصور الآشورية يعد من أبرز المظاهر المعمارية في حضارة نينوى".

لكن أكاديميون في قسم الآثار بجامعة الموصل، أكدوا لوكالة شفق نيوز، أن "ما أُعلن عنه لا يعد اكتشافاً جديداً بقدر ما هو استظهار لمكتشفات قديمة".

وأوضح الأكاديميون أن "الموقع تم تشخيصه من قبل كوادر عراقية منذ سبعينيات القرن الماضي، فيما وثقت مواسم سابقة للبعثات الأجنبية وجود هذه المعالم الأثرية".