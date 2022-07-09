بعثة الحج العراقية تعلق على وفاة أحد الحجاج العراقيين في "عرفة"

شفق نيوز/ نفت بعثة الحج العراقية، يوم السبت، حصول حالات وفاة بين الحجاج العراقيين أثناء أداء مناسك الصعود على جبل عرفة.

وذكرت البعثة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الاخبار التي تداولتها بعض القنوات والوكالات وصفحات التواصل على (فيسبوك) بشأن وجود حالة وفاة بين الحجاج خلال توجههم الى عرفة، غير صحيحة"

وأكدت "جميع الحجاج وصلوا الى عرفة ومزدلفة بأمان، ونؤكد سلامة جميع الحجاج العراقيين، وانهم يؤدون مناسكهم بسهولة ويسر بعد تفويجهم من عرفة الى المشعر الحرام (مزدلفة) ليتموا صباح اليوم رمي جمرة العقبة الكبرى".

ودعت البعثة وسائل الاعلام ومنصات التواصل الاجتماعي كافة الى "الحذر من الانجرار وراء الاخبار الكاذبة، واعتماد الاخبار الصحيحة من الموقع الرسمي للهيئة وصفحاتها المعتمدة على مواقع التواصل الاجتماعي".

وكانت وسائل إعلام محلية ومواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولت خبراً مفاده وفاة أحد الحجاج العراقيين أثناء التوجه إلى جبل عرفة لإتمام مناسك الحج.