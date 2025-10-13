إبعاد "اسود" وإعادة "حسين".. قرار قضائي ينهي أزمة تربية الأنبار

شفق نيوز- الأنبار

أصدرت محكمة قضاء الموظفين، يوم الاثنين، قراراً بإلغاء تكليف أيمن عباس أسود كمدير لتربية محافظة الأنبار، وأعادت نافع حسين إلى منصبه السابق في إدارة المديرية.

ويأتي هذا القرار بعد موجة احتجاجات شهدتها مدينة الرمادي، حيث نظم العشرات من المعلمين والكوادر التربوية وعدد من المواطنين، تظاهرات أمام مبنى مديرية التربية في مركز المدينة، رافعين لافتات ترفض "التعيينات السياسية والمحاصصة الحزبية" في المناصب التعليمية، ومطالبين بإعادة النظر في القرار حفاظاً على استقلالية المؤسسة التربوية.

وكان وزير التربية، إبراهيم نامس الجبوري، كلف المرشح عن تحالف عزم مشتاق طالب، وهو شرطي سابق بمنصب معاون مدير تربية الأنبار، وذلك بحسب وثيقة، سربت قبل أيام.

وردد المحتجون شعارات تطالب بإبعاد التربية عن الصراعات السياسية، معتبرين أن اختيار مدير التربية يجب أن يكون على أساس الكفاءة والخبرة وليس الانتماء الحزبي أو الولاء السياسي.

وفي وقت التظاهرات، فرضت قيادة شرطة الأنبار طوقاً أمنياً حول مبنى المديرية وعدد من الدوائر الحكومية في الرمادي، بهدف حماية الممتلكات العامة وضمان سير الاحتجاجات السلمية، مؤكدة تعامل القوات مع التظاهرات وفق مبادئ ضبط النفس واحترام حق المواطنين في التعبير.

يشار إلى أن مدير التربية الجديد، الذي تمت إقالته اليوم، مرتبط بتحالف العزم، الذي يقوده مثنى السامرائي، أما السابق، كان مرتبطا بحزب تقدم، بزعامة محمد الحلبوسي.