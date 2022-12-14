بظروف غامضة.. وفاة نزيل محكوم بالاعدام 6 مرات في "حوت الناصرية"

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ذي قار، يوم الأربعاء، بوفاة نزيل داخل سجن الناصرية المركزي جنوبي غربي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "نزيلا من اهالي قضاء الصويرة في محافظة واسط يبلغ من العمر 35 عاما، محكوم بالإعدام شنقا حتى الموت 6 مرات مع حكم بالسجن المؤبد لمرة واحدة وفق احكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب توفي داخل سجن الناصرية المركزي (الحوت)".

وبين المصدر، ان "سبب الوفاة غامض، حيث تم نقل جثته للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها ومعرفة سبب الوفاة".

ويشهد سجن الناصرية المركزي بين وقت وآخر وفاة نزلاء فيه لأسباب صحية.