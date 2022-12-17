بظروف غامضة.. طالب يشنق نفسه في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني يوم السبت، بانتحار طالب شنقا داخل منزله في قضاء بلدروز شرقي ديالى.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ ان "طالبا من تولد 2009 اقدمت على الانتحار شنقا داخل منزله في أطراف قضاء بلدروز (30 كم شرق بعقوبة) لأسباب لازالت غامضة وقيد التحقيق".

وأضاف المصدر؛ ان "جثة الضحية تم نقلها الى الطب العدلي فيما فتحت السلطات الأمنية تحقيقا في الحادث لكشف ملابساته".

ويعزو مختصون تصاعد حوادث الانتحار الى العامل الاقتصادي وانعدام الدخل الشهري والخيانة الزوجية والعنف الأسري الى جانب تعاطي المخدرات والادمان عليها".