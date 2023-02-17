بظروف غامضة.. صبي ينهي حياته شنقاً في ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى، يوم الجمعة، بانتحار صبي جنوب غرب بعقوبة بظروف غامضة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "صبياً يبلغ من العمر 13 عاما أقدم على الانتحار بشنق نفسه بواسطة حبل فوق سطح منزله في منطقة الحي العصري التابعة لناحية بني سعد ( 18 كم جنوب غرب بعقوبة)".

واضاف، ان "قوة امنية حضرت الى مكان الحادث وفتحت تحقيقا لكشف ملابساته الغامضة فيما نقلت الجثة الى الطب العدلي".

وأعلنت ديالى في وقت سابق، تسجيل 24 حالة انتحار خلال عام 2022، بسبب المشاكل المعيشية أو النفسية او سوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.