بظروف غامضة.. شاب ينهي عمله بمحل الفلافل "شنقاً" جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ذي قار، يوم الاحد، بإقدام شاب على الانتحار جنوب مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "شابا في العشرينيات من عمره أقدم على الانتحار شنقاً فوق سطح بناية وسط قضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار".

وبين ان "الشاب يعمل بصفة عامل في مطعم فلافل يقع في البناية نفسها، وبعد أن انتهى من عمله في المطعم صعد إلى سطح البناية وأنهى حياته".

ولفت المصدر إلى أن "ظروف الانتحار ما تزال غامضة لدى الأجهزة الامنية"، مضيفا انه "تم نقل الجثة الى دائرة الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها وفتح تحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته".