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بظروف صعبة.. امرأة تنجب 3 توائم في كربلاء (صور)

Category: مجتـمع

Date: 2021-08-19T13:14:55+0000
بظروف صعبة.. امرأة تنجب 3 توائم في كربلاء (صور)

شفق نيوز/ شهدت مستشفى النسائية والتوليد التعليمي بمحافظة كربلاء، يوم الخميس، ولادة ثلاثة توائم بعملية جراحية رافقتها بعض المحاذير.

وذكرت دائرة صحة كربلاء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "ردهة الطوارئ في المستشفى استقبلت مواطنة تبلغ من العمر 28 عاماً من أهالي قضاء المسيب بمحافظة بابل، حامل في شهرها الثامن تعاني من تقلصات رحمية شديدة وتوسع في عنق الرحم".

وقالت رئيسة الفريق الطبي الذي أشرف على الولادة، أخصائية النسائية والتوليد الدكتورة بتول جمعة المالكي، إنه "بعد إجراء الفحص الطبي قرَرنا تحويلها إلى صالة العمليات لتوليدها جراحياً للحفاظ على حياة الأم وأطفالها".

وأضافت "عقب إطلاع طبيبة التخدير الدكتورة رحاب أسود حسين، على الوضع الصحي لها، اتضح أنها تناولت وجبة طعامٍ قبل وصولها للمستشفى، وبعد استحصال الموافقة من المريضة وذويها تقرر إعطائها التخدير النصفي لإجراء الولادة القيصرية لها".

وبينت المالكي أن المرأة "أنجبت ذكر وانثيين، وتمت تسميتهم (أبا الفضل، وسُكينة، ورُقية)، وأوزانهم قرابة الكيلو غرام لكل واحد منهم، وقد غادرت الأم وأطفالها الثلاثة المستشفى وهم بصحة جيدة".

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