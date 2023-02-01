بطول 420 كيلو متراً.. 125 طريقاً جديداً في واسط بانتظار الموازنة

شفق نيوز/ أعلنت دائرة الطرق والجسور في محافظة واسط، اليوم الاربعاء، تفاصيل خطتها لعام 2023، مبينة أنها تتضمن إنشاء نحو 125 طريقا جديدا وبطول إجمالي ما يقارب 420 كيلومترا.

وقال مدير الطرق والجسور في واسط، ضرغام العوادي، لوكالة شفق نيوز، إن "مديرية طرق وجسور واسط انجزت خلال السنتين أو الثلاث الماضية ما يقارب 70 مشروعا، بطول إجمالي يبلغ حوالي 500 كيلومترا، بالإضافة إلى إنشاء جسرين"، مشيرا إلى أن "هناك 20 مشروعا ما زال قيد الانجاز بنسب متفاوتة، أما المتلكئة فهي مشروعان أو ثلاثة بسبب ضعف الشركات المنفذة".

وعن مشاريع الأمن الغذائي، أوضح العوادي، أن "مشاريع الطرق والجسور ضمن خطة الأمن الغذائي لمحافظة واسط بلغت نحو 31 مشروعا، وبطول إجمالي لهذه الطرق يقارب 250 كيلومترا، وتمت إحالة المشاريع كافة، وأيضا تمت المباشرة بـ10 مشاريع وبانتظار ورود العقود للمشاريع الأخرى ليتم المباشرة بها".

وأكد مدير الطرق والجسور في واسط، أن "المديرية مستمرة في تنفيذ أعمالها وباعداد الخطط المستقبلية، حيث قامت باعداد الخطة لعام 2023 وبعدد طرق يقارب 125 طريقا، وبطول إجمالي ما يقارب 420 كيلومترا، ومستمرون بإجراء الكشوفات واعداد المتطلبات الأساسية لغرض إكمال خطة عام 2023".

ولفت إلى أن "خطة 2023 متوقفة، سواء كانت خطة مديرية طرق وجسور واسط، أو بقية المديريات التابعة لديوان محافظة واسط، لحين إقرار الموازنة، ولكن تعمل المديرية كباقي مديريات المحافظة باعداد خطة أولية لغرض الاسراع في المصادقة على هذه الخطة عند إقرار الموازنة وعدم التأخر بها".

وأمس الثلاثاء، قال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أنه "يرغب بموازنة تتوافق مع البرنامج الحكومي وليست كالموازنات السابقة التي أقرت"، مضيفاً "ليس من المعقول طرح برنامج وأولويات والموازنة في وادٍ آخر".

ولفت إلى، أن" جميع الأخطاء السابقة كانت هي عدم توافق الموازنة مع البرامج الحكومية"، مشيراً إلى" وجود مشاريع واضحة ضمن الأولويات الموضوعة ضمن الموازنة العامة.