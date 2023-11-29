بطلق ناري وحوادث سير.. مصرع وإصابة 14 شخصاً جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مساء الأربعاء، بمصرع وإصابة 14 شخصا بحوادث امنية متفرقة بينها إصابات بطلق ناري في محافظة ذي قار.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "طفلاً في الثامنة من عمره يسكن قضاء الرفاعي شمالي محافظة ذي قار، توفي نتيجة إصابته برصاصة سلاح (كسرية) في رأسه، بعد العبث بها".

وأضاف المصدر، أن "فتاة اصيبت بطلق ناري طائش أيضاً في رأسها بقضاء الشطرة شمالي المحافظة، لكن ذويها تمكنوا من إنقاذها ونقلها للمستشفى لغرض تلقي العلاج اللازم".

وأشار إلى أن "فتاتين أصيبتا بطلق ناري أثناء هجوم مسلح على منزلهما بقرية آل حميد في قضاء الرفاعي شمالي المحافظة، بسبب خلافات عشائرية مع أبناء عمهم، حيث تم طلب الشكوى ضدهم".

ولفت المصدر، إلى أن "حوادث سير في مدينة الناصرية وضواحيها تسببت بمصرع طفلة نتيجة حادث دهس من عجلة صالون، وإصابة 9 آخرين بجروح بينهم 4 معلمين، حيث نقل جميع المصابين للمراكز الصحية المختصة لغرض معالجتهم".