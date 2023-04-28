بطلق ناري.. انتحار شاب في صلاح الدين

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في محافظة صلاح الدين يوم الجمعة، بانتحار شاب في مدينة تكريت.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز؛ ان "شابا يبلغ من العمر 21 عاما اقدم على الانتحار بإطلاق النار على نفسه داخل منزله في حي الجمعية بأطراف تكريت".

وبين المصدر ان سبب الانتحار يعود إلى خلاف عائلي.

واضاف ان "قوة امنية حضرت الى مكان الحادث وفتحت تحقيقا لكشف ملابساته فيما نقلت الجثة الى الطب العدلي".

وتشهد عدة محافظات حوادث انتحار مستمرة بسبب المشاكل المعيشية أو النفسية او سوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.