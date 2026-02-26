بطلة العراق لكرة الطاولة تتعرض لحادث سير على طريق بغداد - ديالى

شفق نيوز- ديالى

أفاد مصدر مقرب من بطلة العراق لكرة الطاولة نجلة عماد، يوم الخميس، بتعرض الأخيرة لحادث سير على طريق بغداد - ديالى.

وذكر المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "بطلة العراق وآسيا لكرة الطاولة بدورة الألعاب البارالمبية نجلة عماد، تعرضت لحادث سير قرب ناحية محمد السكران على طريق بغداد - ديالى نتيجة اصطدام مركبتها بدراجة نارية يستقلها شخصان".

وأضاف أن "الحادث تسبب بإصابة نجلة عماد بجروح وكسور فضلا عن اصابة سائق الدراجة والشخص الذي معه بجروح بليغة، نقلا على إثرها الى العناية المركزة".