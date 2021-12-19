بطريقة إحترافية .. طفل يسرق صندوق تبرعات من داخل جامع في الموصل (صورة)

شفق نيوز/ أفادت الشرطة المحلية في محافظة نينوى يوم الأحد بإلقاء القبض على طفل أقدم على سرقة صندوق تبرعات من داخل جامع في مدينة الموصل.

وقال مصدر في الشرطة لوكالة شفق نيوز، إن مفارز مركز شرطة الفيصلية تمكنت

من إلقاء القبض ع المتهم (س) لقيامه بسرقة أموال صندوق التبرعات داخل جامع (هيبة خاتون) بالجانب الأيسر من مدينة الموصل.

وأضاف أن الطفل دخل الجامع وكسر قفل الصندوق بأدوات كان يحملها معه، ولاذ بالفرار بعد ذلك.

ونوه المصدر إلى أن الطفل من مواليد العام 2011 اي انه عمره 10 سنوات فقط، مردفا بالقول انه تم ضبط جزء من المبلغ المسروق بحوزته.