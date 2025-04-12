"بطريقة بشعة".. مفوض في مرور البصرة يتعرض لحادث دهس

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي، يوم السبت، بتعرض أحد مفوضي شرطة المرور في محافظة البصرة إلى حادث دهس مروّع، أسفر عن إصابته بجروح بالغة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "الحادث وقع أثناء صعود إحدى سيارات الحمل إلى جسر الكزيزة وسط مدينة البصرة، حيث دهست عجلات السيارة الخلفية المفوض أثناء تأديته لواجبه".

وأضاف أن "الحادث تسبب ببتر ساق المفوض وتناثرها تحت عجلات المركبة، فضلاً عن إصابة شديدة في منطقة الرأس، ما أدى إلى دخوله في غيبوبة".

وأشار المصدر، إلى "نقل المفوض المصاب على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي العلاج".