بطريرك الكلدان في العراق يعلن تفاصيل جديدة عن زيارة البابا

شفق نيوز/ أعلن بطريرك الكلدان في العراق والعالم البطريرك مار لويس روفائيل الأول ساكو يوم الأربعاء عن تفاصيل جديدة تخص برنامج زيارة البابا فرنسيس إلى البلاد.

وقال ساكو في مؤتمر صحفي عقده اليوم وتابعته وكالة شفق نيوز، ان هذه الزيارة لها معنى عميق وسيلتقي خلالها البابا المرجع السيستاني في النجف، مردفا بالقول إن هذه الزيارة ستعزز الأخوة بين المسلمين والمسيحيين في البلاد.

وأضاف انه بعدها سيتوجه البابا الى مدينة اور الاثرية في محافظة ذي قار جنوبي العراق، وسيزور الآثار القديمة في العراق، وتوجد في أور أقدم كنيسة في العراق.

وزاد ساكو بالقول إن البابا سيجري قداسا في الكنيسة الشرقية في بغداد واتخذنا جميع التدابير الوقائية ضد فيروس كورونا، مشيرا إلى أن أكثر من 100 شخصية دينية ستشارك في هذا القداس من داخل وخارج العراق.

وتابع بالقول ان البابا سيتوجه الى مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان وسيستقبله المسؤولون هناك وبعدها يتوجه الى الجانب الايمن في مدينة الموصل المدمرة وسيلقي هناك خطابا مناهضا للعنف والتطرف.

وأكمل قائلا انه من هناك سيزور البابا مدينتي قرقوش والحمدانية وسيلقي هناك خطابا يحث فيه على التعاون والأخوة بين المسيحيين وجيرانهم في المدينتين ذات الغالبية المسيحية.