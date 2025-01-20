"أبطال الميدان" في الرمادي يطالبون بحقوقهم: أطفالنا جياع

شفق نيوز/ ناشد عدد من عمال النظافة العاملين بالأجر اليومي في مدينة الرمادي، يوم الإثنين، الجهات المعنية بالإسراع في صرف رواتبهم المتأخرة منذ شهرين.

وقال حيدر شلال، أحد العمال في مديرية بلدية الرمادي، لوكالة شفق نيوز: "نحن نعمل يوميًا في ظروف صعبة، ونعتمد على هذه الأجور لإطعام أطفالنا وتوفير احتياجاتهم الأساسية، تأخر الرواتب يجعلنا غير قادرين على تغطية احتياجاتنا".

وأثر تأخر الرواتب بشكل كبير على معيشة العاملين وعوائلهم، خاصة أن أغلبهم يعتمدون بشكل كلي على هذه الأجور في تغطية احتياجاتهم اليومية.

وأعرب العمال عن استيائهم من الوضع الحالي، مشيرين إلى أنهم يبذلون جهودًا كبيرة في الحفاظ على نظافة المدينة، رغم الظروف الصعبة التي يواجهونها نتيجة عدم حصولهم على حقوقهم المالية.

من جهتها، دعت العديد من الجهات المجتمعية والناشطين السلطات المحلية إلى الإسراع في صرف الرواتب المتأخرة، مشددين على أهمية تقدير جهود عمال النظافة الذين وصفوهم بـ"أبطال الميدان"، وأكدوا أنهم يستحقون كل الدعم والاحترام لما يقومون به من أعمال تخدم المجتمع بشكل مباشر.

وحتى الآن، لم تصدر الجهات المعنية في الرمادي بيانًا رسميًا بخصوص سبب تأخر الرواتب أو موعد صرفها، إلا أن التوقعات تشير إلى أن الموضوع قد يكون مرتبطًا ببعض الإجراءات الإدارية أو تأخر التمويل.

ويأمل عمال النظافة وأسرهم أن تلقى مناشداتهم استجابة عاجلة من قبل المسؤولين، وأن يتم العمل على تحسين أوضاعهم بما يضمن لهم حياة كريمة ومستقرة.