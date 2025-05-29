بطاقة 24 ألف ميغاواط.. العراق يبحث تنفيذ ‏محطات كهربائية مع "جنرال فرنوفا"

شفق نيوز/ ترأس وزير الكهرباء العراقي، زياد علي فاضل، يوم الخميس، اجتماعاً مع مسؤولي شركة "جنرال فرنوفا" الأمريكية لمناقشة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الاستراتيجية التي أُبرمت مؤخراً بين الطرفين.‏

وبحسب بيان للمكتب الإعلامي لوزير الكهرباء ورد لوكالة شفق نيوز، فإن هذه المذكرة تهدف إلى إنشاء محطات كهربائية حديثة في عموم العراق بطاقة إجمالية تبلغ (24) ألف ‏ميغاواط، في خطوة نوعية لتعزيز القدرة الإنتاجية للكهرباء في البلاد وتلبية الاحتياجات المتزايدة ‏للمواطنين.‏

وأشار البيان إلى أن الطرفين ناقشا خلال الاجتماع تحديد المواقع الاستراتيجية التي سيتم إنشاء المحطات الكهربائية الجديدة ‏فيها، مع الأخذ بعين الاعتبار التوزيع الجغرافي الأمثل والاحتياجات الفعلية لكل منطقة لضمان تحقيق ‏أقصى استفادة من هذه المشاريع الحيوية.‏

كما تطرق الاجتماع، وفق البيان، إلى محور آخر يتعلق بالصيانات طويلة الأمد التي تقوم بها شركة "جنرال فرنوفا" في ‏عدد من محطات الكهرباء العاملة حالياً، والتي تهدف إلى رفع كفاءة التشغيل وإطالة العمر الافتراضي ‏لهذه المحطات.‏

وبحث الجانبان تفاصيل مشاريع التأهيل والتوسعة المخطط تنفيذها في محطتي المسيب والمنصورية، ‏والتي تُعد من المحطات المحورية في الشبكة الكهربائية، حيث ستساهم هذه المشاريع في زيادة الطاقة ‏الإنتاجية وتحسين موثوقية التجهيز.‏

وأكد وزير الكهرباء، أهمية الشراكة الاستراتيجية مع "جنرال فرنوفا"، مشدداً على ضرورة الالتزام ‏بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ المشاريع وتطبيق أعلى المعايير التقنية والبيئية في جميع مراحل العمل.‏

من جانبهم، أعرب مسؤولو "جنرال فرنوفا" عن التزام الشركة الكامل بتنفيذ بنود مذكرة التفاهم وتقديم ‏أحدث التقنيات في مجال توليد الكهرباء، بحسب البيان.‏