بطاقة 24 ألف ميغاواط.. العراق يبحث تنفيذ محطات كهربائية مع "جنرال فرنوفا"
شفق نيوز/ ترأس وزير الكهرباء العراقي، زياد علي فاضل، يوم الخميس، اجتماعاً مع مسؤولي شركة "جنرال فرنوفا" الأمريكية لمناقشة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الاستراتيجية التي أُبرمت مؤخراً بين الطرفين.
وبحسب بيان للمكتب الإعلامي لوزير الكهرباء ورد لوكالة شفق نيوز، فإن هذه المذكرة تهدف إلى إنشاء محطات كهربائية حديثة في عموم العراق بطاقة إجمالية تبلغ (24) ألف ميغاواط، في خطوة نوعية لتعزيز القدرة الإنتاجية للكهرباء في البلاد وتلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين.
وأشار البيان إلى أن الطرفين ناقشا خلال الاجتماع تحديد المواقع الاستراتيجية التي سيتم إنشاء المحطات الكهربائية الجديدة فيها، مع الأخذ بعين الاعتبار التوزيع الجغرافي الأمثل والاحتياجات الفعلية لكل منطقة لضمان تحقيق أقصى استفادة من هذه المشاريع الحيوية.
كما تطرق الاجتماع، وفق البيان، إلى محور آخر يتعلق بالصيانات طويلة الأمد التي تقوم بها شركة "جنرال فرنوفا" في عدد من محطات الكهرباء العاملة حالياً، والتي تهدف إلى رفع كفاءة التشغيل وإطالة العمر الافتراضي لهذه المحطات.
وبحث الجانبان تفاصيل مشاريع التأهيل والتوسعة المخطط تنفيذها في محطتي المسيب والمنصورية، والتي تُعد من المحطات المحورية في الشبكة الكهربائية، حيث ستساهم هذه المشاريع في زيادة الطاقة الإنتاجية وتحسين موثوقية التجهيز.
وأكد وزير الكهرباء، أهمية الشراكة الاستراتيجية مع "جنرال فرنوفا"، مشدداً على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ المشاريع وتطبيق أعلى المعايير التقنية والبيئية في جميع مراحل العمل.
من جانبهم، أعرب مسؤولو "جنرال فرنوفا" عن التزام الشركة الكامل بتنفيذ بنود مذكرة التفاهم وتقديم أحدث التقنيات في مجال توليد الكهرباء، بحسب البيان.