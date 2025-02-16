بطاقة 15 ألف ميغاواط .. الكهرباء العراقية تعلن خطة للمحطات البخارية

شفق نيوز/ كشفت وزارة الكهرباء، يوم الأحد، مواقع إنشاء المحطات البخارية، مشيرة الى إبداء 100 شركة محلية وأجنبية رغبتها بإنشاء هذه المحطات.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الوزير زياد علي فاضل، أعلن عن 3 موديلات استثمارية أمام الشركات الراغبة بإنشاء المحطات البخارية".

وأضافت نقلا عن الوزير أن، "أكثر من 100 شركة محلية وأجنبية أبدت رغبتها في التقديم لإنشاء المحطات البخارية".

وبينت الوزارة، أن "هذه المحطات تتوزع على: المنطقة الجنوبية، حيث ستكون هناك محطة العمارة الحرارية 1400 ميغاواط، محطة الفاو الحرارية 1950 ميغاواط، توسعة محطة الناصرية الحرارية 1260 ميغاواط، توسعة محطة الهارثة الحرارية 1400 ميغاواط".

وتابعت "كما في منطقة الفرات الأوسط، ستكون محطة النجف الحرارية 1400 ميغاواط، ومحطة الشنافية الحرارية 700 ميغاواط، وتوسعة محطة المسيب الحرارية 700 ميغاواط".

وفي المنطقة الوسطى، بينت الوزارة "مشروع محطة اليوسفية الحرارية 1820 ميغاواط، ومحطة الانبار البخارية 1400 ميغاواط، فيما ستكون بالمنطقة الشمالية: توسعة محطة الشمال الحرارية 700 ميغاوات، محطة الكسك الحرارية 1400 ميغاوات، توسعة محطة سامراء الحرارية 1330 ميغاواط".