بضمنها كوردستان .. التخطيط تعلن انطلاق المسح الاقتصادي والاجتماعي للاسرة بالعراق

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التخطيط، اليوم، الثلاثاء انطلاق فعاليات المسح الاقتصادي والاجتماعي، للاسرة في العراق، الذي يشمل المحافظات كافة بما فيها محافظات اقليم كوردستان.

وقالت الوزارة في بيان لها، ان كوادر الجهاز المركزي للاحصاء ستقوم بزيارة الاسر المشمولة في جميع الاقضية، مبينة ان الهدف من المسح، هو معرفة مؤشرات الفقر ومستوى المعيشة وواقع الخدمات وتحسين مستوى الحياة.

ودعت الوزارة في بيانها، الاسر الى التعاون مع الباحثين في اعطاء البيانات الصحيحة، من اجل وضع الخطط والسياسات الرامية الى مكافحة الفقر والنهوض بواقع الخدمات بنحو عام