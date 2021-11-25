بضغوط من ساحة الحبوبي.. تغييرات تطال مسؤولين محليين في ذي قار

شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع بديوان محافظة ذي قار جنوبي العراق، يوم الخميس، بإجراء تغييرات في ادارة عدد من الدوائر الحكومية بالمحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "محافظ ذي قار احمد الخفاجي سيجري تغييرات في ادارة عدد من الدوائر الحكومية وكابيتنه في ديوان المحافظة"، لافتاً إلى أن "الخفاجي يتعرض لضغوط كبيرة من قادة ساحة الحبوبي لاجل الوقوف ضد من الفساد المستشري بدوائر المحافظة".

وبين المصدر، أن "ابرز التغييرات التي سيجريها المحافظ هي اقالة مدير البلديات ومدير مكتبه، فضلاً عن مسؤولين آخرين (لم يكشف عنهم المصدر)"، مرجحاً "التأني باصدار القرار بحق بعضهم".

وتعد "ساحة الحبوبي" مركز الاحتجاجات الشعبية في مدينة الناصرية ومحافظة ذي قار، وتشهد بشكل شبه مستمر تظاهرات ومصادمات دامية تطالب بالقضاء على "الفساد".