بضغط من المتظاهرين.. تريث بقرار رفع سعر وقود "النفط الأسود"

شفق نيوز/ أعلن المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب، حاكم الزاملي، يوم الأحد، أن وزارة النفط قررت التريث برفع أسعار الوقود، وذلك على خلفية تظاهرة حاشدة أدت إلى قطع طريق حيوي في العاصمة بغداد احتجاجاً على رفع الأسعار.

وذكر مكتب الزاملي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير التقى بمجموعة من المتظاهرين الكسبة والعمال واصحاب المعامل امام مصفى الدورة ببغداد، والذين جاءوا من مختلف المحافظات للاحتجاج على قرار وزارة النفط المتمثل برفع أسعار الوقود.

وأكد الزاملي، أن قرار وزارة النفط برفع أسعار الوقود وتزامنه مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخضار "يؤثر سلباً على حياة المواطنين ويثقل كاهلهم، ويؤدي الى زيادة كبيرة في نسب البطالة بسبب توقف المعامل".

وشدد على "ضرورة التوصل لحلول مدروسة ترضي المواطن واصحاب المصانع وتخفف من حالة الاحتقان الشعبي".

وأشار المكتب إلى أن الزاملي اجرى مكالمة هاتفية أثناء لقاءه بالمتظاهرين مع وزير النفط احسان عبد الجبار، لإيصال جميع مطالب المحتجين، حيث تم التريث بقرار زيادة أسعار الوقود، والاتفاق على عقد لقاء مشترك قريب في مجلس النواب بين وزير النفط وممثلين عن المتظاهرين بحضور الزاملي، لايجاد حلول جذرية وعاجلة تنهي هذه المشكلة.

وانطلقت صباح اليوم، تظاهرات واعتصامات كبيرة لأصحاب مصانع الأسفلت والعاملين فيها، قرب مصفى الدورة النفطي جنوبي العاصمة بغداد احتجاجا على قرار وزارة النفط العراقية برفع أسعار وقود "النفط الأسود".

وقال شهود عيان وعاملون في المصفى في تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، تابعتها وكالة شفق نيوز، إن التظاهرة انطلقت قرب تقاطع مصفاة الدورة من جهة نزلة جسر ذو الطابقين، وقام سائقو ناقلات النفط العاملة للمصانع بقطع الطريق الرئيسي في التقطع بواسطة شاحناتهم.

وتأتي هذه الاحتجاجات بعد أن أعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية التابعة لوزارة النفط الاتحادية رفع أسعار "النفط الأسود".

وقالت في بيان، إن قرار زيادة أسعار وقود "النفط الاسود" المجهز الى مصانع ومعامل الاسفلت لا يعني الغاء الدعم الحكومي عنه، بل الابقاء على نسبة دعم يفوق نسبة 70‎%‎ مع الأسعار الجديدة.

وبررت الشركة قرارها قائلة: إن المتغيرات السعرية في سوق النفط العالمية تدفع القطاع النفطي الحكومي الى معادلة الأسعار بين الداخل والخارج للحد من عمليات التهريب.