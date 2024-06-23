"بصيص أمل" لنهاية موجة الحر المرهقة في العراق

شفق نيوز/ توقع الراصد الجوي العراقي واثق السلامي، يوم الأحد، حدوث تغيرات في الأحوال الجوية تؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة ونهاية موجة الحر الشديدة التي شهدتها البلاد في الأيام الأخيرة.

وأكد السلامي، في تصريح له اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن الحوض العلوي سيساهم في جلب بصيص من الأمل مع بداية انخفاض درجات الحرارة.

وبين السلامي أن كتلة هوائية معتدلة نسبياً ستؤثر على المناطق الشمالية وغرب البلاد خلال نهار اليوم، بينما ستصل تأثيراتها إلى مناطق الوسط والفرات الأوسط غداً الاثنين، وستكون تأثيراتها أقل وضوحاً على المنطقة الجنوبية.

وأضاف أن هذه الكتلة الهوائية ستسهم في انخفاض درجات الحرارة بنحو 5 درجات مئوية، مما سيخفف من وطأة الحر الشديد.

وأشار السلامي إلى توقعات فرص زخات المطر في مدن الشمال اليوم، مما قد يسهم في تلطيف الأجواء بشكل إضافي.

يجدر بالذكر أن هذه التغيرات الجوية تأتي بعد فترة من ارتفاع درجات الحرارة التي أرهقت المواطنين، معربة عن أملها في أن تكون هذه التوقعات بداية لتحسن الأحوال الجوية واستقرارها.