بصعوبة كبيرة.. إخماد حريق أتى على سوق شعبي في بغداد (صور)

شفق نيوز/ أخمدت فرق الدفاع المدني، مساء اليوم الأحد، حادث حريق اندلع داخل عدد من الأكشاك التجارية المشيدة من ألواح السندويج بنل والجينكو تجاوزا داخل سوق النصر في منطقة الشعلة شمال غرب بغداد.

وقالت مديرية الدفاع المدني في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن فرقها استنفرت وطوقت الحادث من أربع جهات واتخذت من أسطح المنازل القريبة موقعاً لتكافح النيران المشتعلة من الأعلى إلى الأسفل وتحقق المحور الخامس وتحكم سيطرتها الكاملة على امتداد الحريق وتمنع وصول النيران إلى الدور السكنية القديمة المتهالكة المجاورة لموقع الحادث.

وأوضحت أن تلك الفرق لاقت صعوبات كبيرة بسبب تجمهر المواطنين الذين أعاقوا حركة آلياتها التخصصية والسائدة وشكل عبء آخر يضاف إلى صعوبة ضيق السوق واستحالت دخول عجلات الإطفاء إلى موقع الحادث.

وأكد البيان، أن فرق الدفاع المدني باشرت بأعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية وعلى أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب الحريق.