بصريون يجتمعون في "القلب الأقدس" بأجواء روحانية.. صور

شفق نيوز/ شهدت كنيسة "القلب الأقدس" في البصرة، أقصى جنوبي العراق، قداساً احتفالياً بمناسبة أعياد الميلاد، حيث دقت أجراس الكنيسة إيذاناً ببداية عام جديد وسط أجواء روحانية مليئة بالدعاء والأمل.

واجتمع الحاضرون داخل الكنيسة من مختلف الأعمار لترديد التراتيل الجماعية ورفع الصلوات والدعاء بالبركة للعام المقبل.

وألقى الكاهن كلمة دعا فيها إلى المحبة والوحدة، مشدداً على أهمية تجاوز التحديات وتعزيز قيم التسامح والإيمان في الحياة اليومية.

وتخلل القداس طقوس إشعال الشموع والتناول المقدس، مما أضفى على المناسبة أجواء من السكينة والروحانية.

وعند انتهاء الطقوس، تبادل المشاركون التهاني، فيما امتزجت أصوات الألعاب النارية خارج الكنيسة مع رنين الأجراس، لتجسد احتفالاً يعكس حب أهالي البصرة للحياة رغم التحديات.