"بصرة الحسين" ومطارها الأعلى بدرجات الحرارة في العالم

شفق نيوز/ سجلت منطقتان بمحافظة البصرة أقصى جنوبي العراق، يوم الثلاثاء، المرتبتين الاولى والثانية على التوالي ضمن مناطق الأعلى في معدل درجات الحرارة عالمياً خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونشرت محطة "بلاسيرفيل" في كاليفورنيا الأمريكية، جدولاً من 15 منطقة ومدينة عالمية سجلت أعلى درجات بالحرارة في العالم خلال آخر 24 ساعة.

وبين الجدول، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن منطقة "بصرة الحسين" في محافظة البصرة العراقية سجلت أعلى درجة حرارة بالعالم وبواقع 47.8 درجة مئوية، تليها بالمرتبة الثانية منطقة " مطار البصرة الدولي" في العراق ايضاً وبواقع 47.5 درجة مئوية، تليها بالمرتبة الثالثة مدينة "الجهراء" في الكويت وبواقع 47.5 درجة مئوية، ومن ثم جاءت منطقة "ديزفول" في إيران رابعاً وبواقع 47.5 درجة مئوية، وجاءت منطقة "عبادان" في إيران خامساً بدرجة حرارة بلغت 47.2 درجة مئوية.

وبحسب الجدول أيضاً فإن منطقة "صلابية" في الكويت جاءت سادساً حيث سجلت درجة حرارة 47.2 درجة مئوية، وجاءت منطقة "الوفرة" في الكويت، سابعاً بدرجة حرارة بلغت 47 درجة مئوية، ثم جاءت منطقة " عميدية" في إيران ثامناً بدرجة حرارة بلغت 46.8 درجة، كما جاءت منطقة "العبدلي" في الكويت تاسعاً بدرجة حرارة 46.7 درجة مئوية، وجاءت منطقة " الأهواز" في إيران عاشراً بدرجة حرارة 46.5 درجة مئوية، تليها منطقة " مطار الكويت الدولي" في الكويت في المرتبة الـ 11 بدرجة حرارة 46.5 درجة مئوية، وجاءت مدينة "الناصرية" في العراق في المرتبة 12 بدرجة حرارة 46.2 درجة مئوية، وجاءت منطقة "الصابرية" في الكويت بالمرتبة 13 بدرجة حرارة بلغت 46.1 درجة مئوية، تليها منطقة "تندوف" في الجزائر بالمرتبة 14 بدرجة حرارة 46 درجة مئوية، تليها منطقة "المزارع التجريبية" في الكويت بالمرتبة الأخيرة بدرجة حرارة 45.9 درجة مئوية.

وتنشر وكالة شفق نيوز جدولا بأعلى درجات الحرارة بالعالم وفق المحطة الأمريكية: