بشأن الدراسات العليا.. التعليم النيابية تستضيف مسؤولين حكوميين وتطالب ببيانات جامعية

شفق نيوز/ قررت لجنة التعليم العالي النيابية، يوم الاثنين، استضافة الوكيل العلمي لوزارة التعليم ومدير البحث والتطوير فيها، لدراسة خطة قبول طلبة الدراسات العليا، فيما طالبت بدراسة الخطة الاستيعابية للجامعات.

وقال عضو اللجنة فراس المسلماوي، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة اجتمعت اليوم لمناقشة عدة محاور ومنها الامتحان التنافسي وخطة الدراسات العليا، وقررت استضافة الوكيل العلمي لوزارة التعليم ومدير البحث والتطوير يوم غد الثلاثاء، من اجل دراسة خطة القبول لعام 2023".

وأضاف ان "اللجنة طلبت بيانات بعض الجامعات فيما يخص الكادر التدريسي لمطابقة الخطة مع وجود الكادر التدريسي وعدد المشرفين على الدراسات العليا".

وتابع المسلماوي أن "خطة استيعاب طلبة الدراسات العليا التي تم الاعلان عنها تبلغ 20 ألفاً و459 طالباً، وعدد من نجحوا في الامتحان التنافسي بلغ 13 ألفاً و500 طالب، واجتماع يوم غد مع الكادر المتقدم لوزارة التعليم سيخرج بنتائج إيجابية".

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قد فرضت شرط النجاح في الامتحان التنافسي لقبول طلبة الدراسات العليا.

وكانت لجنة التعليم النيابية دعت، في 18 تموز/ يوليو الجاري، وزارة التعليم العالي إلى وضع خطة لاستيعاب طلبة الدراسات العليا من دون "توسعة"، فيما اقترحت أن تستوعب الخطة ضمن العام الحالي أكثر من 20 ألف طالب.

ويطالب الطلبة المتقدمين للدراسات العليا خارج خطة الاستيعاب التي تعلنها وزارة التعليم العالي بضمهم ضمن "توسعة" سنوية تضيف بها الوزارة اعدادهم الى الطلبة الأصليين، فيما تشهد أبواب الوزارة تظاهرات مستمرة لهم.