بشير من الفلوجة.. فتى يبيع المعجنات "شغفاً بالبرمجة" (صور)

شفق نيوز- الأنبار

في زاوية بمدينة العاب "لاند سكيب" في مدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار، ووسط أجواء من الفرح ومرح الأطفال، يقف بشير أحمد، وهو فتى بعمر الزهور وطالب في الصف الثالث المتوسط، حاملاً صندوقاً صغيراً يحتوي على المعجنات والحلويات التي أعدّها في منزله بمساعدة والدته، ليبيعها للمارة.

اختار بشير أن يقضي عطلة الصيف بطريقة مختلفة عن أقرانه، حيث يبدأ يومه منذ الصباح بتحضير أنواع متعددة من المعجنات مثل الفطائر والكرواسون ولفائف الجبن والزعتر، بمساعدة أمه التي يشيد بها قائلاً: "أمي تبقى معي أحيانًا حتى منتصف الليل كي ننتهي من التحضير".

ومع دخول العصر، يتوجه إلى "لاند سكيب"، المدينة الترفيهية الأشهر في مدينته، ليعرض بضاعته على الزوار، مرددًا بابتسامته المعتادة: "فطائر ساخنة، حلويات لذيذة"، دون أي خجل، بل بفخر واضح، ويضيف: "التعب لا بد منه، لكن الأهم أن يكون الرزق حلالاً".

بشير لا يعمل فقط لكسب المال، بل يسعى لتوفير مصاريف الدروس الخصوصية في مرحلته الدراسية المصيرية، مؤكداً: "الثالث متوسط مرحلة مهمة وأحتاج لدروس إضافية، ولا أحب ان أكون عبئاً على أهلي".

يحلم بشير بدراسة الأمن السيبراني، ويتابع بشغف مقاطع تعليمية على الإنترنت ويتعلم أساسيات البرمجة بنفسه، ويقول: "أحب التكنولوجيا، وأتمنى أن أصبح خبيرًا في الأمن السيبراني، لأحمي الناس من الجرائم الإلكترونية".

وقد تفاعل زوار "لاند سكيب" مع قصة بشير، إذ يحرص كثيرون على شراء معجناته تقديراً لكفاحه ومذاق منتجاته المميز، فيما وصفه أحد الزبائن بأنه "مؤدب ومجتهد، ويستحق مستقبلًا مشرقًا".