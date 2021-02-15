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بشهادات مزورة.. شاب يزاول جراحة التجميل منذ عامين بالموصل

Category: مجتـمع

Date: 2021-02-15T14:18:28+0000
بشهادات مزورة.. شاب يزاول جراحة التجميل منذ عامين بالموصل

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني، الاثنين، عن إلقاء القبض على شاب ينتحل صفة طبيب لجراحة التجميل بواسطة شهادات مزورة في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى شمالي العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مديرية الامن الوطني في نينوى اعتقلت شابا ينتحل صفة طبيب جراحة تجميل في الجانب الايسر من الموصل".

وأضاف أن "الشاب من مواليد 95 ولديه عيادة في النور بالجانب الايسر من المدينة، ويزاول العمل منذ عامين تقريباً ولديه عدة شهادات مزورة، من بينها شهادات من جامعات وهمية". 

وبحسب المصدر فإن "هذا المتهم قد احتال على نقابة الاطباء ايضاً وراوغهم لفترة طويلة بحجة معادلته للشهادات وماشابه ذلك، ولم يتعاملو مع الموضوع بجدية".

وتابع المصدر، "بعد القاء القبض عليه، تبين انه لايحمل سوى شهادة ثالث متوسط، وحتى عند التحقيق معه قال انه حصل على شهادة الاعدادية في تركيا، أي انه لايمتلك سوى شهادة الثالث المتوسط".

أشار إلى أنه سيتم تقديمه للقضاء بعد إكمال التحقيق مع الأدلة التي ضبطت بحوزته من شهادات وهمية ووصفات طبية كان قد اعدها لمراجعين له في وقت سابق.

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