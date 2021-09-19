بشلالات صناعية.. الانبار تتجه لإنشاء مدينة سياحية على غرار كوردستان

شفق نيوز/ أكد مدير بلدية ناحية جبة التابعة لقضاء هيت غربي محافظة الانبار، قطري العبيدي، اليوم الأحد، قيام الحكومة المحلية في الانبار، بتوجيه مديرية بلديات المحافظة بالعمل على إنشاء مدينة سياحية في الناحية، وذلك بعد زيارة ميدانية اجرتها الحكومة المحلية للشلال الصناعي في الناحية.

وقال العبيدي، في حديثه لوكالة شفق نيوز؛ بأن "في السابق وعند هطول الأمطار نرى عدد من المرتفعات والجبال تصبح عبارة عن شلالات، وعلى هذا الاساس، انطلقنا بعمل شلال صناعي، وذلك من خلال سحب المياه له من نهر الفرات القريب من موقع الشلال، وهناك تسعة أماكن اخرى سيتم تنفيذ فكرة الشلالات الصناعية فيها".

وبين العبيدي، أن "هناك توجها نحو الانطلاق بمشاريع سياحية تساهم بتحويل هذه المناطق الى مناطق مشابهة لشلالات وشاليهات اقليم كوردستان، وذلك لما تتمتع به المنطقة من مرتفعات وارض حجرية".

وتابع، أن "الدراسات التي اجرتها الكوادر المختصة، أكدت بأن صناعة الشلالات لن تؤثر على طبيعة المنطقة وارضها، كونها أرض حجرية ولا تصلح للزراعة او غيرها".