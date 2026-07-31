بشكل "مفاجئ".. توقف تجهيز البنزين المحسن في كركوك

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر مطلع في محافظة كركوك، اليوم الجمعة، بتوقف تجهيز مادة البنزين المحسن في محطات الوقود بالمحافظة، وسط استمرار الزخم على عدد من المحطات وغياب أي توضيح رسمي بشأن أسباب التوقف.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "محطات الوقود في كركوك توقفت عن تجهيز المواطنين بمادة البنزين المحسن اعتباراً من اليوم، الأمر الذي تسبب بازدياد الإقبال على المحطات التي ما تزال توفر أنواعاً أخرى من الوقود".

وأضاف أن "الجهات المعنية لم تصدر حتى الآن أي بيان رسمي يوضح أسباب توقف التجهيز أو المدة المتوقعة لاستئناف توزيع المادة".

وبحسب بيانات سابقة، فإن محافظة كركوك تُجهَّز يومياً بأكثر من 1.5 مليون لتر من البنزين بمختلف أنواعه، تشمل نحو 1.2 مليون لتر تُنقل من مصفى بازيان عبر أكثر من 30 صهريجاً يومياً، إضافة إلى ما بين 400 ألف و450 ألف لتر من مصفى بيجي، فضلاً عن كميات من البنزين المحسن المنتج محلياً.

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه محافظات إقليم كوردستان أزمة في البنزين، إذ شهدت غالبية محطات الوقود، الأسبوع المنصرم نفاداً أو شحاً في الكميات المعروضة، ما تسبب باصطفاف طوابير طويلة من المركبات أمام المحطات التي واصلت العمل بصورة محدودة، رغم القرارات الحكومية الأخيرة بخفض الأسعار.

ووصل سعر لتر البنزين "السوبر" في المحطات التجارية قبل تفاقم الشح إلى نحو ألفي دينار، وبلغ سعر "المحسن" قرابة 1,750 ديناراً، فيما تجاوز سعر البنزين العادي "النورمال" 1,300 دينار، قبل أن تختفي هذه الأنواع من عدد كبير من المحطات.