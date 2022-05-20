بشكل مفاجئ.. انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق ببغداد ومحافظات

شفق نيوز/ أفادت وزارة الكهرباء، يوم السبت، بحصول انقطاع في الطاقة شمل عدة مناطق في العاصمة بغداد ومدن الوسط العراقي.

وقال مسؤول في الوزارة لوكالة شفق نيوز، إن عدداً من محطات التوليد في إنتاج الوسط والتي تعمل على الغاز الإيراني خرجت عن العمل مما تسبب بانطفاء للطاقة في مناطق ببغداد وديالى والانبار.

يأتي ذلك بعد انحسار الغاز الإيراني المورد للعراق خلال الساعات الـ24 الماضية مما تسبب بنقص الحمل على وحدات التوليد في محطات الإنتاج وانخفاض ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية المجهز.

وكان المدير العام لشركة الغاز الوطنية الإيرانية، مجيد جكيني، قد أعلن مؤخرا أن العراق يدين بمبلغ قدره مليارا و600 مليون دولار إزاء استيراده الغاز من إيران، مبينا أنه يتعيّن على هذا البلد سداد دينه في مدة أقصاها شهر واحد.

ويعاني العراق من أزمة نقص كهرباء مزمنة منذ عقود جراء الحصار والحروب المتتالية. ويحتج السكان منذ سنوات طويلة على الانقطاع المتكرر للكهرباء وخاصة في فصل الصيف، إذا تصل درجات الحرارات أحياناً إلى 50 مئوية.

ويجري العراق مباحثات مع دول خليجية وعلى رأسها السعودية لاستيراد الكهرباء منها عبر ربط منظمتها مع منظومة الخليج، بعد أن كان يعتمد على إيران لوحدها خلال السنوات الماضية عبر استيراد 1200 ميغاواط وكذلك وقود الغاز لتغذية محطات الطاقة الكهربائية المحلية.

كما يعتزم العراق استيراد الكهرباء من الأردن وتركيا، في مسعى من بغداد لسد النقص لحين بناء محطات طاقة تكون قادرة على تلبية الاستهلاك المحلي.