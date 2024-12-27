بشعار "هيهات منّا الذلة".. تظاهرات كبرى قرب منشأة نفط عراقية

شفق نيوز/ خرج المئات من أهالي قضاء الصادق بمحافظة البصرة، يوم الجمعة، بتظاهرات كبيرة تطالب بالخدمات المعدومة في أحيائهم السكنية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المئات من المتظاهرين تجمهروا قرب أحد الحقول النفطية للمطالبة بالخدمات المعدومة في القضاء وتوفير فرص عمل لابناء المنطقة.

وأضاف أن المتظاهرين هددوا بإجراءات تصعيدية تتضمن غلق عدد من المنشآت النفطية في البصرة، لافتاً إلى أن المحتجين رفعوا شعارات (علي وياك علي) و(هيهات من الذلة).

وكان زعيم حراك تظاهرات قضاء الصادق في البصرة، هيثم المنصوري، اعلن في وقت سابق عن انتهاء المدة الأصلية والمدد المتبوعة لها التي ضاعفت المدة الأصلية، لتحقيق المطالب التي نادى بها الأهالي، والتي انبرت لها الحكومات المحلية والمركزية وتعهدت بان تنجزها.