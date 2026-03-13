بشعار "الموت لأميركا وإسرائيل".. أنصار الفصائل يحيون يوم القدس في العراق (صور)

شفق نيوز- بغداد

بلافتات حملت شعارات "الموت لأميركا - الموت لإسرائيل - النصر للمقاومة"، أحيا أنصار الفصائل العراقية المسلحة، "يوم القدس" بساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، وفي محافظة بابل، بحضور جماهيري غفير.

ووثقت كاميرا وكالة شفق نيوز، صوراً لأنصار الفصائل العراقية، وهم يتجمعون في ساحة التحرير بمنطقة الباب الشرقي، ووسط محافظة بابل، وهم يرفعون لافتات تندد بأميركا وإسرائيل، وأعلام إيران وفلسطين، وصوراً للمرشد الإيراني الذي اغتالته أميركا، علي خامنئي، وفرشوا الأرض بصور الرئيس دونالد ترمب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأعلام بلديهما، في إشارة لرفض الحرب على إيران والمنطقة.

وكان المئات من أنصار بعض الأحزاب الشيعية ورجال دين ومواطنين، قد تجمعوا في وقت سابق من اليوم الجمعة، في وسط مدينة كركوك لإحياء ذكرى يوم القدس العالمي الذي يُصادف آخر جمعة من شهر رمضان.

ويُعد يوم القدس العالمي مناسبة تُحيى سنوياً في عدد من الدول الإسلامية، حيث يتم تنظيم فعاليات وتظاهرات للتعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني والتأكيد على دعم حقوقه، فيما تشهد بعض المدن العراقية، ومنها كركوك، تجمعات شعبية لإحياء هذه المناسبة.

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد شنتا، في 28 شباط/فبراير الماضي، سلسلة غارات على أهداف داخل إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما أسفر عن أضرار كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين، إضافة إلى اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.

وردت إيران على الهجوم الأميركي–الإسرائيلي، ما أسفر عن تداعيات واسعة في دول المنطقة، شملت كلاً من العراق وإسرائيل والأردن والكويت والبحرين وقطر والإمارات والسعودية.