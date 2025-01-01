بشرى للعراقيين.. أمطار الأسبوع المقبل ودرجات الحرارة نحو الارتفاع

شفق نيوز/ زف الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، يوم الأربعاء، بشرى للعراقيين، بأول منخفض جوي في العام الجديد، يحمل موجة أمطار، مع استقرار درجات الحرارة بل وارتفاعها قليلا، وسط غياب أي موجة للبرد في عموم البلاد.

وقال الزيادي لوكالة شفق نيوز، "نبشر العراقيين بأول منخفض ممطر يحمل حبات المطر التي تدق منازلهم في 2025، حيث يتوقع تعرض البلاد إلى منخفض يتشكل ابتداءً من فجر يوم الإثنين المقبل، ويتوسع يوم الثلاثاء في أغلب محافظات البلاد، مؤدياً لتساقط أمطار متفاوتة الشدة، وغزيرة في الأقسام الجنوبية".

وأضاف أن "هناك منخفض آخر تشير له نماذج خرائط الطقس قبل منتصف الشهر"، مشيراً إلى "يوجد تفاؤل بعودة المنخفضات الممطرة متعاقبة في الفترة المقبلة، أي خلال ما تبقى من الشتاء".

وأوضح أن "درجات الحرارة يتوقع أن تستمر مقاربة، وتبدأ بالارتفاع من السبت، ولا توجد موجة برد قوية في الوقت القريب".