بشرى لـ600 ألف أسرة عراقية في موازنة 2023

شفق نيوز/ أعلنت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في البرلمان العراقي، يوم الخميس، شمول 600 ألف أسرة جديدة بالإعانة الاجتماعية، في قانون الموازنة العامة لسنة 2023، من دون أي زيادة بقيمة الرواتب.

وقال عضو لجنة العمل أمير المعموري، لوكالة شفق نيوز، إن "الفئات الجديدة التي شملت برواتب الإعانة، توزعت بين الرجال والنساء والأرامل والأيتام".

وأضاف المعموري، أن "التخصيص المالي في الموازنة تضمن أيضاً شمول 150 ألف معين معاق جديد، بالإضافة إلى أن المشمولين سابقاً 200 ألف شخص".

وأوضح أن "المخصصات المالية في الموازنة تضمنت 400 مليار دينار كقروض تمنح للشباب والعاطلين عن العمل لتنفيذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة دون فوائد مالية تذكر، على أن يتم توزيعها على المشاريع في جميع المحافظات وتمنح 20 مليوناً أو 30 مليوناً أو 50 مليوناً حسب المشروع المُنفذ".

ولفت إلى وجود قانون مُشرّع في مجلس النواب رقم 11 لسنة 2014 ويتضمن زيادة برواتب المشمولين بالاعانة الاجتماعية إلا أن الحكومة لم تطبق تنفيذ هذا القانون"، مؤكداً أن "قانون الموازنة لم يتضمن أي زيادة برواتب المشمولين بالاعانة الاجتماعية".

وصوّت البرلمان العراقي، الأحد الماضي، على الموازنة المالية لثلاث سنوات؛ 2023 و2024 و2025، بعد أربع جلسات برلمانية متتالية بسبب الخلافات ما بين القوى السياسية بشأن عدد من المواد، انتهت بالتصويت على جميع المواد بعد أن أزيل بعضها وأضيفت مواد جديدة عليها.

وبلغت قيمة موازنة العام الحالي، 197 تريليوناً و828 مليار دينار عراقي، (نحو 152.2 مليار دولار)، بعجز إجمالي بلغ 63 تريليون دينار (48.3 مليار دولار)، بينما لم يتم نشر بنود موازنتي عامي 2024 و2025.