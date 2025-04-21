بشرى سارّة للمعلمين والمشرفين في أرياف العراق

شفق نيوز/ أعلنت نقابة المعلمين العراقيين، يوم الاثنين، عن استحصال موافقة رئاسة الوزراء، على منح حوافز تشجيعية للمعلمين والمرشدين التربويين العاملين في المناطق الريفية والنائية.

وذكرت النقابة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه تم "استحصال موافقة رئيس مجلس الوزراء على منح حوافز تشجيعية للملاكات التربوية والتعليمية والمرشدين التربويين العاملين في المناطق الريفية والنائية، بهدف جعل العمل في تلك المناطق أكثر جاذبية واستدامة، وسد النقص الحاصل في الكوادر".

وجاء في نص الوثيقة المرفقة مع بيان النقابة ما يلي:

حصلت موافقة رئيس مجلس الوزراء على منح حوافز تشجيعية للملاكات التربوية والتعليمية والمرشدين التربويين العاملين في المناطق الريفية والنائية وبما يجعل العمل فيها أكثر جاذبية واستدامة، ومن أجل توفير ملاكات تربوية في تلك المناطق وسد النقص الحاصل فيها، واخذ الإجراءات الأصولية لما يأتي:

1. اضافة سنتين خدمة فعلية للسنوات الخمسة الثانية بعد اكمال خدمة السنوات الخمسة الأولى، تحسب لغرض العلاوة والترفيع والتعاقد

2 زيادة أجور النقل المخصصة لهم بنسة (50%).

النظر في منح قطعة ارض بعد اكمالهم (10) سنوات خدمة فعلية على أن تكون قطعة الأرض بالحدود الجغرافية التي يخدمون فيها بغض النظر عن مسقط الرأس وتعليمات وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة.

إعطاء الأولوية في الترشيح للدورات التطويرية التي تقام داخل البلد وخارجه.

اعتماد حوافز معنوية تكريمية من خلال منح جوائز تقديرية مثل وسام المعلم الريفي) وتكريم سنوي في وسائل الإعلام يهدف الى إبراز نماذج أو قصص نجاح لتغيير الصورة النمطية السلبية عن العمل في تلك المناطق.