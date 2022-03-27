سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بشرى سارّة لـ1194 عائلة عراقية (وثيقة)

Category: مجتـمع

Date: 2022-03-27T14:16:24+0000
بشرى سارّة لـ1194 عائلة عراقية (وثيقة)

شفق نيوز / أصدرت وزارة الداخلية العراقية، يوم الأحد، كتاباً تضمن تجديد عقود عناصر "الصحوات"، الأمر الذي مثل بشرى سارة لأكثر من ألف أسرة من محافظة الديوانية.

وجاء في الكتاب الصادر عن وزارة الداخلية، وكالة الشؤون الإدارية والمالية، قسم التعيين شعبة العقود المؤقتة، الذي ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مقدار الراتب الشهري حدد بـ(250) ألف دينار".

ويأتي ذلك، بعد تأخر صرف رواتب منتسبي أبناء العراق (الصحوات) منذ مطلع العام الحالي.

وكان منتسبو الصحوات في محافظة الديوانية، قد نظموا قبل نحو أسبوعين، تظاهرات وسط المدينة، طالبت بتجديد عقودهم وصرف رواتبهم المتأخرة.

related

الداخلية تكشف عن 12 ضابطاً ومنتسباً يتقاضون رواتب مزدوجة

Date: 2019-06-20 13:54:03
الداخلية تكشف عن 12 ضابطاً ومنتسباً يتقاضون رواتب مزدوجة

الداخلية تكشف حقيقة حريق المنصور

Date: 2019-06-22 10:23:54
الداخلية تكشف حقيقة حريق المنصور

تظاهرات واضراب عن العمل في محافظتين عراقيتين

Date: 2020-05-17 15:10:27
تظاهرات واضراب عن العمل في محافظتين عراقيتين

الديوانية تستهدف أرقاما إنتاجية "تاريخية" لمحصولي الحنطة والشعير

Date: 2021-04-15 10:23:16
الديوانية تستهدف أرقاما إنتاجية "تاريخية" لمحصولي الحنطة والشعير

حادث مروري مروع يوقع ضحية ومصابين جنوبي العراق.. صور

Date: 2021-08-04 10:35:45
حادث مروري مروع يوقع ضحية ومصابين جنوبي العراق.. صور

محتجون يغلقون اذاعة بعد "اساءة" للمتظاهرين

Date: 2019-11-10 09:47:18
محتجون يغلقون اذاعة بعد "اساءة" للمتظاهرين

منعاً لـ"كورونا ايران".. العراق يتخذ جملة قرارات لدرء الفيروس

Date: 2020-02-20 22:10:06
منعاً لـ"كورونا ايران".. العراق يتخذ جملة قرارات لدرء الفيروس

الأمطار تعطل الدوام الرسمي في محافظة عراقية

Date: 2020-11-28 16:34:41
الأمطار تعطل الدوام الرسمي في محافظة عراقية