بشرى سارّة لـ1194 عائلة عراقية (وثيقة)

شفق نيوز / أصدرت وزارة الداخلية العراقية، يوم الأحد، كتاباً تضمن تجديد عقود عناصر "الصحوات"، الأمر الذي مثل بشرى سارة لأكثر من ألف أسرة من محافظة الديوانية.

وجاء في الكتاب الصادر عن وزارة الداخلية، وكالة الشؤون الإدارية والمالية، قسم التعيين شعبة العقود المؤقتة، الذي ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مقدار الراتب الشهري حدد بـ(250) ألف دينار".

ويأتي ذلك، بعد تأخر صرف رواتب منتسبي أبناء العراق (الصحوات) منذ مطلع العام الحالي.

وكان منتسبو الصحوات في محافظة الديوانية، قد نظموا قبل نحو أسبوعين، تظاهرات وسط المدينة، طالبت بتجديد عقودهم وصرف رواتبهم المتأخرة.