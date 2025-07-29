بشرى سارة للعراقيين بانخفاض درجات الحرارة وتحذير من الأشعة فوق البنفسجية

شفق نيوز - البصرة / أربيل

يشهد العراق تراجعاً تدريجياً في شدة موجة الحر التي أثرت على مختلف المدن خلال الأيام الماضية، مع استمرار الأجواء الصيفية اللاهبة، وسط مؤشرات على انخفاض نسبي في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، بفضل تغير نمط حركة الرياح.

وقال المنبئ الجوي صادق عطية لوكالة شفق نيوز، إن "شدة الموجة ستخف لكنها لن تنتهي بشكل تام، ويعود ذلك إلى تحوّل الرياح إلى شمالية غربية بعد أن كانت ساكنة خلال الأيام السابقة، حيث إن سكونها مع ارتفاع درجات الحرارة يزيد من حدة الموجة ويضاعف الشعور بالحرارة العالية، أما النشاط الحالي للرياح فيسهم في تقليل تأثير الموجة، رغم بقاء الأجواء حارة جداً".

وأضاف عطية أن "الموجة الحارة بدأت بالانخفاض اليوم الثلاثاء، وستنتهي فعلياً يوم الخميس المقبل، حيث ستسجل درجات الحرارة دون الـ 50 درجة مئوية في عموم المدن العراقية، بما في ذلك البصرة، لكن الفروقات ستبقى موجودة بين المناطق، إذ تسجّل مدن الوسط معدلات تتراوح بين 45 إلى 46 درجة مئوية، بينما تصل في جنوب البلاد إلى نحو 48 درجة، وتكون أقل من ذلك في مدن الشمال".

وأوضح أنه، "رغم انحسار الموجة، إلا أن الطقس سيبقى لاهباً، ويجب الحذر من الأشعة فوق البنفسجية التي تبلغ ذروتها ما بين الساعة 12 ظهراً إلى الساعة 4 عصراً، حيث تتجاوز شدتها 10 درجات، وتشكل خطراً على الإنسان عند التعرض المباشر لها، خصوصاً لمن يعمل تحت الشمس خلال هذه الساعات".

وتابع عطية، القول إن "الوقاية من تأثيرات الحرارة والأشعة تتطلب الإكثار من شرب السوائل، وتجنّب العمل أو البقاء تحت أشعة الشمس المباشرة خلال فترات الذروة، حفاظاً على الصحة وسلامة المواطنين".

في غضون ذلك أعلنت مديرية الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كوردستان، بدء انحسار تأثير موجة الحر التي أثّرت على مناطق الإقليم خلال الأيام الماضية، متوقعةً انخفاضاً تدريجياً في درجات الحرارة اعتباراً من يوم غدٍ الأربعاء.

وذكرت المديرية في بيان، أن "درجات الحرارة ستبقى مرتفعة اليوم الثلاثاء، حيث من المتوقع أن تتجاوز 45 درجة مئوية في مراكز المحافظات، وتقترب من 42 درجة في المناطق الجبلية، بينما تصل إلى نحو 49 درجة مئوية في إدارة گرميان”.

وأضاف البيان أن "تأثير موجة الحر سينتهي صباح الأربعاء، لتعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية لهذا الفصل"، مشيراً إلى أن "الانخفاض المتوقع في درجات الحرارة سيتراوح بين 3 إلى 6 درجات مئوية".

وأكدت مديرية الأنواء الجوية أنه "لا توجد مؤشرات على موجة حر جديدة تؤثر على مناطق الإقليم حتى يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل".