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بشرى سارة لعقود النفط.. درجات وظيفية على ملاك الوزارة

Category: مجتـمع

Date: 2022-06-22T09:39:44+0000
بشرى سارة لعقود النفط.. درجات وظيفية على ملاك الوزارة

شفق نيوز / شرعت وزارة النفط العراقية، يوم الأربعاء، باستحداث درجات وظيفية لتثبيت موظفي العقود على ملاك الوزارة، وذلك استناداً إلى توجيهات وزيرها إحسان عبد الجبار.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "إدارة شركة النفط الوطنية العراقية، والدائرة الإدارية في الوزارة، أرسلت برقية عاجلة إلى جميع شركات القطاع النفطي ومعاهد التدريب النفطي، ومراكز البحث والتطوير النفطي، بإعداد جداول تفصيلية واستحداث الدرجات الوظيفية وتأييد التخصيص المالي من الشركات الممولة ذاتيا، وبالسرعة الممكنة، لتثبيت العقود ممن لديه خدمة سنتين فأكثر على الملاك الدائم لوزارة النفط".

وكانت وزارة المالية العراقية، قد أرسلت الأحد الماضي، كتاباً إلى الوزارات كافة، بشأن تثبيت موظفي العقود.

وجاء في الكتاب، الذي ورد للوكالة، مخاطبة الوزارات كافة، لتزويدها بـ"جدول تفصيلي باستحداث الدرجات الوظيفية لغرض تثبيت العقود من لديهم سنتين خدمة أو أكثر".

وكان رئيس حكومة "تسيير الأمور اليومية" مصطفى الكاظمي، قد وجه يوم الثلاثاء الماضي، الوزارات ومؤسسات الدولة كافة، بالإسراع في جرد أسماء موظفي العقود في الدوائر كافة ممن لديهم خدمة وظيفية لمدة سنتين فأكثر تمهيداً لتثبيتهم على الملاك الدائم.

يشار إلى أن مجلس الوزراء قد أقرّ احتساب خدمة الأجر اليومي للأجراء اليوميين على وفق أحكام المادة 5 من قانون العمل رقم 37 لسـنة 2015 التي أجازت احتساب خدمة العامل لأغراض تحديد الراتب والتقاعد في حال تثبيته على الملاك الدائم، شرط استيفاء التوقيفات التقاعدية، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية، ومجلس الخدمة العامة الاتحادي.

وأكد المجلس على إيقاف التعيين بصفة عقد أو أجر يومي بما لا يتعارض مع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية الذي صوت عليه مجلس النواب مؤخراً.

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