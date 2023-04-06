بشرى سارة لسكان الأراضي الزراعية

شفق نيوز/ وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بتسهيل إدخال المواد الإنشائية إلى الأراضي الزراعية.

وبحسب وثيقة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز؛ ان التسهيل يشمل الأراضي التي مضى على بنائها فترات طويلة واكتسبت الطابع السكني من خلال خدمات متكاملة لكنها لاتزال تعاني من منع دخول مواد الترميم والخدمات.

وأشارت الوثيقة إلى أن قرار تسهيل دخول تلك المواد منعاً للابتزاز والمساومة من قبل البعض، لافتة إلى أن هذا القرار لا ينطبق على المناطق الزراعية التي يتم تقطيعها وبيعها حديثاً تجاوزاً للضوابط والتعليمات.