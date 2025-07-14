"بشرى سارة" لخريجي المجموعة الطبية.. قرار بتعيين 39 الفاً

شفق نيوز- بغداد

اوضحت لجنة الصحة والبيئة النيابية، يوم الاثنين، آلية تعيين خريجي المجموعة الطبية في المؤسسات الحكومية، مؤكدة أن الأولوية هي الآن لتعيين خريجي العام 2023، وبمعدل 39 ألف درجة وظيفية.

وقال رئيس اللجنة، ماجد شنكالي، خلال مؤتمر صحفي عقده في البرلمان مع اعضاء لجنته وحضرته وكالة شفق نيوز، إنه "يوم امس تم عقد اجتماع برئاسة رئيس مجلس الوزراء ووزيرا الصحة والمالية ورئيس مجلس الخدمة الاتحادي، بناء على كتاب اللجنة حول خريجي الكليات الطبية والمعاهد الصحية وتعيينهم حسب القانون رقم 6 لسنة 2000".

وأضاف شنكالي، أن "هناك خريجين متبقين منذ عام 2023 ويقدر عددهم بـ 23 الفا، وخريجين منذ عام 2024 ويقدر عددهم بـ 75 الفا، وكذلك خريجي العام 2025، الذين لم تصلهم استمارات وأعدادهم تقارب 95 الفا من المجوعات الطبية والمعاهد الصحية"، مؤكدا انه "وحسب الاجتماع تم الاتفاق على اعادة الدرجات حسب ما تم التصويت عليه في قانون الموازنة البالغ عددها 39 الفا وتكون الاولوية للمتبقين من خريجي عام 2023 والمتبقي من العدد يكون حسب الأولويات واحتياجات وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة المالية".

وشدد على ضرورة "ايقاف استحداث الكليات الاهلية، سيما وانها من تسببت في هذه المشكلة"، كما اوصى بـ"فصل القطاع الحكومي عن القطاع الخاص ويجب ان يكون هناك دور فعال، ولا يوجد هناك اي تفضيل لخريجي المجموعات الطبية لسنة عن سنة اخرى"، مضيفا بالقول: "نحن نتابع الملف لاستيعاب الخريجين في القطاع الحكومي والخاص".

هذا وترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأحد، اجتماعاً لمناقشة آليات تعيين خريجي ذوي المهن الطبية والصحية، وذلك بحضور وزيرة المالية، ووزير الصحة، ورئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية.

وناقش الاجتماع وفقا لبيان حكومي، الآلية المناسبة لمعالجة ملف خريجي ذوي المهن الطبية والصحية لعام 2024، والمتبقي من عام 2023، حيث جرى توجيه وزارة المالية بتقديم خطة متكاملة من أجل حل هذا الملف المهم في ضوء ما متوفر من تخصيصات مالية، وبما يعزز المؤسسات الصحية بالكوادر المطلوبة.