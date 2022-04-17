سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بشرى سارة بشأن صرف منحة 100 ألف دينار

Category: مجتـمع

Date: 2022-04-17T10:37:24+0000
بشرى سارة بشأن صرف منحة 100 ألف دينار

شفق نيوز/ أعلنت رئيسة هيئة الحماية الاجتماعية هدى سجاد، يوم الأحد، أن منحة غلاء المعيشة البالغة 100 ألف دينار ستُصرف في الأيام القليلة المقبلة.

وقالت سجاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها "بحثت مع مدير عام مصرف الرافدين وكالة عبد الحسن جمال إكمال إجراءات صرف منحة غلاء المعيشة البالغة (100) ألف دينار لكل اسرة مشمولة في برنامج الحماية الاجتماعية".

وأعلنت سجاد، "الاتفاق من خلال الاجتماع الذي جرى في مصرف الرافدين بحضور كل من مدير عام الصندوق وممثل الدائرة القانونية في هيئة الحماية الاجتماعية على إطلاق مبلغ الاعانة خلال الأيام القليلة المقبلة".

يذكر ان مجلس الوزراء وافق على مبلغ (100) ألف دينار لكل اسرة فقيرة تستلم اعانة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل والمتقاعدين والموظفين الذين تقل رواتبهم عن (500) ألف دينار.

related

العمل تطلق الإعانة الاجتماعية لشهر شباط

Date: 2021-02-01 19:28:45
العمل تطلق الإعانة الاجتماعية لشهر شباط

العمل تطلق قريباً استمارات التقديم لرواتب الرعاية الاجتماعية

Date: 2021-04-17 17:04:13
العمل تطلق قريباً استمارات التقديم لرواتب الرعاية الاجتماعية

العمل تزف بشرى سارة للمستفيدين من الإعانة الاجتماعية قبل حلول العيد

Date: 2021-05-03 16:52:30
العمل تزف بشرى سارة للمستفيدين من الإعانة الاجتماعية قبل حلول العيد

العمل تطلق رواتب الحماية الاجتماعية لشهر آب

Date: 2021-08-03 15:52:41
العمل تطلق رواتب الحماية الاجتماعية لشهر آب

وزارة العمل تعلن قرب صرف رواتب الإعانة الاجتماعية

Date: 2022-01-04 10:07:20
وزارة العمل تعلن قرب صرف رواتب الإعانة الاجتماعية

العمل توضح حقيقة قطع رواتب ذوي الإعاقة

Date: 2022-02-16 15:15:48
العمل توضح حقيقة قطع رواتب ذوي الإعاقة

توضيح رسمي بشأن تأخر رواتب المتقاعدين المضمونين

Date: 2022-04-03 10:25:31
توضيح رسمي بشأن تأخر رواتب المتقاعدين المضمونين

أمانة مجلس الوزراء تنفي صلتها بموقع التسجيل على منحة الـ100 ألف دينار

Date: 2022-03-17 11:55:15
أمانة مجلس الوزراء تنفي صلتها بموقع التسجيل على منحة الـ100 ألف دينار