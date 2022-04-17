بشرى سارة بشأن صرف منحة 100 ألف دينار

شفق نيوز/ أعلنت رئيسة هيئة الحماية الاجتماعية هدى سجاد، يوم الأحد، أن منحة غلاء المعيشة البالغة 100 ألف دينار ستُصرف في الأيام القليلة المقبلة.

وقالت سجاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها "بحثت مع مدير عام مصرف الرافدين وكالة عبد الحسن جمال إكمال إجراءات صرف منحة غلاء المعيشة البالغة (100) ألف دينار لكل اسرة مشمولة في برنامج الحماية الاجتماعية".

وأعلنت سجاد، "الاتفاق من خلال الاجتماع الذي جرى في مصرف الرافدين بحضور كل من مدير عام الصندوق وممثل الدائرة القانونية في هيئة الحماية الاجتماعية على إطلاق مبلغ الاعانة خلال الأيام القليلة المقبلة".

يذكر ان مجلس الوزراء وافق على مبلغ (100) ألف دينار لكل اسرة فقيرة تستلم اعانة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل والمتقاعدين والموظفين الذين تقل رواتبهم عن (500) ألف دينار.